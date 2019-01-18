2019-01-18T12:47:30+03:00
Недвижимость

Министр ЖКХ обязал свердловских мэров купить дополнительные баки для мусора

Новые контейнеры должны быть установлены в течении полугода
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Одновременно муниципалитетам предстоит составить график вывоза мусора из частного сектора и сельских территорийОдновременно муниципалитетам предстоит составить график вывоза мусора из частного сектора и сельских территорийФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала «мусорной» реформы не прошло и месяца, а у свердловчан уже хоть отбавляй поводов для недовольства. Сначала уральцы возмущались тарифами за вывоз отходов, которые вырасли в 5-6 раз. Теперь людей беспокоят зловонные кучи возле баков - количество мусора просто-напросто не помещается в имеющиеся контейнеры.

В связи с этим министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов обязал глав муниципалитетов как можно быстрее решить проблему, дабы избежать мусорного коллапса.

- Когда на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется минимум два раза в день - это затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры, - пояснил Смирнов.

Ликвидировать свалки возле баков необходимо в течение полугода. Одновременно муниципалитетам предстоит составить график вывоза мусора из частного сектора и сельских территорий. Дедлайн по этому вопросу - 1 февраля. Утвержденное расписание должно быть опубликовано на сайтах администраций, регоператоров и в местных газетах.

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