2019-01-18T12:52:11+03:00
Общество

Три водоема в Свердловской области опасны для крещенских купаний

Эксперты взяли пробы воды на всех водоемах, и нашли небезопасные купели
Анна КОСНЫРЕВА
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Окунуться в прорубь можно будет не вездеОкунуться в прорубь можно будет не вездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Санитарные врачи проверили качество воды во всех водоемах Свердловской области, на которых организованы купели на Крещение. Специалисты взяли 75 проб воды и проверили в лаборатории на наличие микробов и паразитов, передают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Эксперты установили, что вода реки Пышма у села Курьи, Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске и реки Ключик в поселки Ключи около Сысерти небезопасна.

— Купаться в купелях на этих водоемах не рекомендуется, потому что исследования показали плохие результаты по микробиологическим показателям в эпидемиологическом отношении, — предупреждают специалисты.

Отметим, что всего по области организовано 152 купели, 31 из них в Екатеринбурге. В столице Урала купели проверены спасателями и санврачами и признаны безопасными. Окунуться в них можно 18 и 19 января.

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