2019-01-18T12:06:03+03:00
Общество

Раз лисичка, два лисичка: на Среднем Урале начался учет диких животных

Ведут мониторинг зверей по их следам, оставленным на снегу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил Фролов
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В Свердловской области началась зимняя перепись диких животных. Мониторинг стартовал в начале января и продлится до весны. От результатов учета будет зависеть лимит охотничьего сезона.

- В области работают 194 охотпользователя, в их ведении 273 хозяйства. На территориях закрепленных охотугодий зимний учет проводят специально подготовленные учетчики. На общедоступных охотничьих угодьях этим занимаются государственные инспекторы и добровольцы из числа охотников, - рассказывает директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

От результатов учета будет зависеть лимит охотничьего сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

От результатов учета будет зависеть лимит охотничьего сезонаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вести мониторинг зверей принято по их следам, оставленным на снегу. Учетчики проходят по разработанным маршрутам в лесу, поле и болоте. В следующий раз по этим же маршрутам надо пройти не меньше, чем через сутки, и вновь подсчитать следы. А вот свои при этом нужно тщательно заметать.

Мониторинг стартовал в начале января и продлится до весны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мониторинг стартовал в начале января и продлится до весныФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным последних зимних учётов, в Свердловской области cамые быстрые темпы прироста поголовья у сибирской косули и лося. Во многом это из-за малоснежности - корм был доступнее да и передвигаться животным без сугробов легче. В свою очередь, прибывает и в стаях хищников - рыси и волков.

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