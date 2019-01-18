Екатеринбургские врачи впервые в УрФО одновременно удалили пациенту опухоли в мозге и легком

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-18T11:55:22+03:00

Уже через десять дней после операции пациента выписали домой

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Онкологи из Екатеринбурга впервые в Уральском федеральном округе одновременно удалили пациенту опухоли в головном мозге и легком. Как сообщили в департаменте информационной политики, уже через 10 дней после сложной операции пациента выписали домой.

- У пациента успешно купированный рак гортани, - рассказал заведующий торакальным отделением онкодиспансера Максим Руденко. - В конце прошлого года мы обнаружили у него прогрессирующие злокачественные опухоли в легком и головном мозге. Удаление лишь одной опухоли во время первого этапа могло исключить возможность удаления второй: мы учитывали большой риск послеоперационных осложнений, а также рост злокачественного образования во время реабилитации после первой операции.

Операция длилась более четырех часов, а проводили ее две бригады специалистов Свердловского областного онкологического диспансера - торакальные хирурги-онкологи и врачи-нейрохирурги.

Стоит отметить, что торакальное отделение Свердловского областного онкологического диспансера было открыто в июне 2017 года. Главврач онкодиспансера Владимир Елишев заявил, за это время специалисты провели порядка 700 операций разной сложности.