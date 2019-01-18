В Екатеринбург пытались нелегально ввезти сотни китайских красавиц и солдат

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-18T11:36:15+03:00

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Екатеринбургские таможенники задержали огромную партию нелегальных детских игрушек. Порядка семи тысяч китайских развлечений пыталась провезти местная компания.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Для продажи фирма заказала в Поднебесной кукол, наборы для плетения браслетов, пластмассовые машины, роботов, детскую железную дорогу и солдатиков.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Однако при таможенной проверке сработала система управления рисками. Это значит, что с документами что-то не так.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Инспекторы досмотрели партию игрушек. Выяснилось, что фактически груз сильно отличается от заявленного в декларации. Сведения о количестве товара занижены в три раза, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Все игрушки были конфискованы.

Предпринимателя же за недостоверное декларирование ждет крупный штраф.