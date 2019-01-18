В Первоуральске полицейские спасли из горящего дома пенсионерку и мать с ребенком

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-18T10:50:23+03:00

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В Первоуральске наряд ППС спас из горящего дома четырех человек. Во время патрулирования дорог полицейские заметили гигантские языки пламени в районе улицы Трактовая. Правохранители немедленно бросились к месту ЧП - оказалось, горит жилой деревянный многоквартирный дом.

До прибытия огнеборцев стражи порядка перекрыли служебным автомобилем дорогу к пылающему зданию - к этому моменту на проезжую часть упал оборвавшийся провод электропровод.

- Тут к полицейским подбежала женщина и сказала, что внутри ее престарелая мать, которая из-за болезни не сможет выбраться сама. Тогда двое полицейских взломали двери и вынесли пенсионерку, - рассказал полковник Горелых. - Также очевидцы рассказали, что в доме назодится еще молодая женщина с маленьким ребенком. Их полицейские спасали уже вместе с прибывшими пожарными.

Еще один 60-летний погорелец смог выбраться из окна, но тут же упал без сил. Силовики помогли ему подняться, после чего передали бригаде врачей.