Довез до дома и уехал: в Екатеринбурге ищут водителя, который сбил 80-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-18T10:27:08+03:00

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Госавтоиспекция Екатеринбурга ищет водителя «Газели», который сбил на пешеходном переходе 80-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел еще 29 декабря на улице Бардина, 42. Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг почувствовала сильный удар и в следующее мгновение оказалась лежащей на земле.

- После ДТП водитель посадил пострадавшую в машину, довез ее до дома и уехал, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Позднее пенсионерка обратилась в травматологическое отделение 36 ГКБ, медики которого диагностировали у нее множественные ушибы тела.

Очевидцев аварии просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию по телефонам: 8 (902) 877 55 50 и 02 или лично приехать в ГИБДД по адресу: улица Степана Разина, 20, кабинет 115. Конфиденциальность гарантируется.