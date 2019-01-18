2019-01-18T10:06:45+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге расстреляли энергетиков, отключивших за долги промбазу

Объект не платит за блага цивилизации с 2015 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Объект должен электричество более 1 миллиона рублейОбъект должен электричество более 1 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбурге энергетики чуть не поплатились собственными жизнями за отключение должников. На улице Маневровая двое монтеров стали участниками разборок в стиле 90-х.

Бригада отключила промышленную базу, у которой несколько лет не было договора электроснабжения. Однако ночью работники проникли в трансформаторную подстанцию и опять самовольно запитали базу. Энергетикам пришлось вернуться и снова устроить халявщикам блэк-аут.

Стрелков сейчас разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стрелков сейчас разыскивает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

- В это время подъехали двое мужчин, которые стали требовать восстановить электроснабжение базы. Не приняв доводы энергетиков один из неизвестных ударил по лицу сотрудника ЧОО, сопровождавшего электромонтеров. Второй достал, предположительно, травматический пистолет и четыре раза выстрелил в другого охранника, который в итоге был госпитализирован в больницу, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской электосетевой компании.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Стрелков сейчас разыскивает полиция.

Со злополучной промбазой ЕЭСК борется четвертый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со злополучной промбазой ЕЭСК борется четвертый годФото: Алексей БУЛАТОВ

- По итогам розыскных мероприятий представителями МВД будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время сыщики уголовного розыска выясняют, могли ли иметь к этому ЧП отношение сотрудники предприятий, расположенных на территории базы, которые имеют долги за электроэнергию, - прокомментировал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Со злополучной промбазой, собственник которой не определен, ЕЭСК борется еще с 2015 года. На сегодняшний день долг объекта составляет 1 миллион рублей.

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