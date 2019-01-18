Не успел уйти с горки: в детском саду Режа один ребенок случайно покалечил другого

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-18T09:16:57+03:00

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В режевском детском саду «Спутник» началась прокурорская проверка. Внимание надзорного ведомства к работе дошкольного учреждения оказалось приковано после травмирования 4-летнего малыша. Инцидент произошел во время прогулки, когда дети катались с горки.

- Один воспитанник съехал с горки и не успел отойти в сторону, в результате чего был сбит с ног другим ребенком, катившимся вслед за ним, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Медицинский работник детского сада оказала ребенку первую помощь и вызвала «скорую».

Медики доставили малыша в больницу, где у него диагностировали перелом руки. В этот же день ребенка отправили для обследования в Екатеринбург.

Теперь прокуратура выясняет, где в момент происшествия находился воспитатель и как контролировался процесс катания с горки детей. Также будут запрошены данные о травме ребенка, чтобы определить степень тяжести вреда.