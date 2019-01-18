2019-01-18T08:50:48+03:00
Недвижимость

Мэрия Екатеринбурга в три раза увеличила траты на ремонт водопроводов

Деньги пойдут на модернизацию широких труб диаметром от 500 миллиметров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга обязал «Водоканал» увеличить объемы ремонта коммунальных сетей. Для этого местные власти даже втрое увеличили расходы на модернизацию труб. Если в прошлом году Администрация выделяла на работы 56 миллионов, но в этом траты вырастут до 150 миллионов рублей.

Прежде всего специалисты отремонтируют широкие трубы - диаметром от 500 миллиметров - на улицах Росточная, Сиреневый бульвар, Белинского, Академическая, Щербакова, Малышева и Народного Фронта. Продолжатся и подключения домов и социальных объектов к централизованной канализации на улицах Феофанова и Удельная.

- При капитальном ремонте сетей используются только полимерные материалы - старый участок полностью заменяется новым, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В условиях городской застройки и высокой степени благоустройства территорий применяется бестраншейная перекладка - количество раскопочных работ сводится к минимуму, работа ведется через пилотные котлованы.

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