В Нижнем Тагиле фельдшера поймали на взятке за выдачу поддельных больничных

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-18T08:11:59+03:00

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В Нижнем Тагиле будут судить фельдшера местной городской больницы. Женщина в течении месяца замещала участкового терапевта и на новой должности решила подзаработать. Она оформила несколько поддельных больничных листов пациентам, которые были совершенно здоровы.

- По просьбе двух обратившихся обвиняемая внесла в документы ложные сведения о наличии заболевания, предоставляющего временное освобождения от работы. За это женщина получила взятку из расчета 200 рублей за 1 календарный день освобождения от работы. Всего от ей передалм 1800 рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На медика завели уголовное дело сразу по двум статьям: «Получение взятки лично» и «Служебный подлог». Теперь женщине грозит до четырех лет колонии и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.