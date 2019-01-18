Свердловские приставы нашли 4-летнего ребенка, незаконно вывезенного и спрятанного в Белоруссию

СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-18T07:56:01+03:00

Родители не смогли договориться с кем после развода будет жить их ребенок

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Восток, как известно, дело тонкое, а развод - громкое и часто скандальное. Для одной уральской семьи расторжение брака обернулось настоящим детективом с элементами бразильского сериала.

По решению суда 4-летний ребенок должен был остаться жить с отцом. Однако мать такой расклад не устроил, и она решила спрятать малыша. Чтобы сделать это наверняка, женщина вывезла сына за границу.

- В ходе разыскных мероприятий судебными приставами по Ирбитскому и Байкаловскому районам было установлено местонахождение несовершеннолетнего мальчика. Он находился на территории Белоруссии. Выяснилось, что мать вывезла ребенка из нашей страны на проживание к бабушке, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Адрес тут же передали отцу мальчика. В ближайшее время мужчина отправится в Беларусь, а затем обратится в суд с ходатайством о признании решения российского суда на территории другого государства.