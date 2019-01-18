2019-01-18T07:35:24+03:00
Спорт

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин закончил ралли «Дакар» на 10-м месте

Несмотря на это в соцсетях болельщики назвали экипаж народными чемпионами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: страница Сергея Карякина ВконтактеФото: страница Сергея Карякина Вконтакте
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Гонщик из Екатеринбурга, завоевавший титул чемпиона в классе квадроциклов в 2017 году, не смог повторить свой триумф. В зачете багги экипаж Сергей Карякина и его штурмана Антона Власюка занял лишь 10 строчку.

- Учитывая все неприятности, которые обрушились на наш экипаж во второй части марафона- мы на финише и это маленькая Победа, - сказал Сергей Карякин.

Проблемы у спортсменов начались с седьмого этапа, когда багги сделана с песчаной дюны кульбит с переворотом. Трехчасовой ремонт тут же откинул экипаж со второго места на девятое. Стало ясно, что на подиум претендовать больше не приходится.

Тем не менее уральцы не стали оформлять сход, а продолжили соревнования, даже не смотря на последующую череду серьезных поломок. За это в социальных сетях болельщики прозвали Карякина и Власюка народными чемпионами.

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