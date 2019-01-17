Чтобы болельщики не околели: матча Кубка России между «Уралом» и московским «Спартаком» перенесли

СЕГОДНЯ 21:07 2019-01-17T21:07:18+03:00

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Ответный матч ¼ финала Кубка России между екатеринбургским ФК «Уралом» и московским «Спартаком» пройдет позже оговоренного срока. Вместо 24 февраля игра на «Екатеринбург - Арене» состоится 7 марта. Сегодня в клуб пришло письмо от РФС. В стане «шмелей» считают, что это пойдет на пользу болельщикам.

- Надеемся на то, что будет потеплее. Рассчитываем на это. Надеемся, что как можно больше людей придет. Ждем аншлаг. Билеты поступят в продажу за две или одну недели до игры, - рассказал «Комсомолке» пресс-атташе оранжево-черных Никита Медведевских.

Между тем, клуб с берегов Исети продолжает усиляться перед возобновлением сезона Премьер – Лиги. Так на оставшиеся матчи «шмели» арендовали игрока «Краснодара», вызывающегося в сборную Норвегии Стефана Страннберга. 28-летний игрок призван усилить центр обороны команды Дмитрия Парфенова. Защита уральцев является самой проблемной зоной. В первой части сезона уральцы пропускали голы в каждой игре.

Также к переходу в команду близок полузащитник Анатолий Катрич. Ранее 24-летний хавбек играл за московское «Динамо» и «Краснодар»