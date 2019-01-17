На екатеринбургском Вторчермете в полицейскую машину въехала иномарка

СЕГОДНЯ 20:18 2019-01-17T20:23:08+03:00

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Екатеринбуржец врезался в машину сотрудников полиции. Происшествие случилось сегодня днем на улице Титова. Как «Комсомолке» сообщили очевидцы, водитель Volkswagen Tiguan не убедился в безопасности маневра и врезался в бампер правоохранителей.

Получить комментарий в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на момент написания новости, не удалось.

В ДТП никто не пострадал.