На екатеринбургском Вторчермете в полицейскую машину въехала иномарка
Авария произошла сегодня днем
Фото: Юлия Солодянникова
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Екатеринбуржец врезался в машину сотрудников полиции. Происшествие случилось сегодня днем на улице Титова. Как «Комсомолке» сообщили очевидцы, водитель Volkswagen Tiguan не убедился в безопасности маневра и врезался в бампер правоохранителей.
Получить комментарий в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на момент написания новости, не удалось.
В ДТП никто не пострадал.
ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге.Иномарка влетела в патрульный автомобиль ДПС. Видео: Юлия Солодянникова