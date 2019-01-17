На тротуаре рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга умер мужчина

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-17T16:59:22+03:00

Для выяснения причины смерти тело направили на судмедэкспертизу. Фото: сообщество "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети vk.com

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Очевидцы сообщают, что на улице Челюскинцев, рядом с домом под номером 31 этим вечером лежало тело мертвого мужчины. На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета.

- По данному факту ведется проверка следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга, - поясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Признаков криминальной смерти не обнаружено. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Личность умершего устанавливается.