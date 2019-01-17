Жительница Североуральска, убившая брата, на суде заявила, что оборонялась, когда он ее душил

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-17T16:31:44+03:00

На следственном эксперименте женщина показала, как наносила удар. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Служители Фемиды в Североуральске решили судьбу 31-летней местной жительницы. Женщина обвинялась в убийстве своего брата.

- В ночь на 27 декабря 2017 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего брата, вступила с ним в конфликт, - объясняют в СУ СКР по Свердловской области. - На почве ссоры злоумышленница вооружилась ножом и причинила им своему оппоненту ранение в поясничную область. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Адвокат женщины во время суда настаивал на том, что она защищалась, когда брат пытался ее задушить.

- В ходе следствия и последующего рассмотрения уголовного дела в суде данная версия была опровергнута собранными доказательствами, - добавили в ведомстве.

Суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.