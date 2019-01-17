2019-01-17T16:13:16+03:00
Политика

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко подал в отставку

Он работал в мэрии с 1999 года
Олег Галимов
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Пока не ясно, кто его сменитПока не ясно, кто его сменитФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый замглавы Екатеринбурга Алексей Кожемяко подал в отставку, он работал в мэрии с 1999 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом он сказал сегодня на встрече с мэром Александром Высокинским.

- Как пояснил Алексей Петрович, ему поступило несколько интересных предложений по трудоустройству, которые он счел перспективными и открывающими для него как руководителя новые возможности развития и профессионального роста, - пояснили в пресс-службе.

Алексей Кожемяко курировал вопросы городского хозяйства, а также отвечал за подготовку к отопительному сезону. Стоит отметить, что еще недавно он сам претендовал на пост главы города.

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