В Екатеринбурге подорожали проездные для пенсионеров

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-17T16:11:36+03:00

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В Екатеринбурге с 1 января выросла стоимость проездного на 40 поездок для отдельных категорий граждан. До 2019 его можно было купить 450 рублей, теперь за 469. Постановление об этом подписал глава города Александр Высокинский. Документ был опубликован сегодня, но вступил в силу с начала месяца.

Повышение цен коснется только того проездного, который позволяет ездить на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро, но не более 40 раз в месяц.