В Екатеринбурге наказали обиженного «зайца», который после высадки разбил автобусную дверь

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-17T15:18:59+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге 28-летний «заяц», отказавшийся заплатить за проезд 28 рублей, в итоге заплатит 1000. Транспортная компания написала на бесбилетника заявление в полицию.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В тот злополучный день мужчина гулял по городу в компании знакомых и двух своих детей. В какой-то момент все замерзли и решили вернуться домой на автобусе, одна оплачивать проезд взрослые наотрез отказались.

После долгой перепалки кондуктор и водитель все же высадили халявщиков, но на этом конфликт не закончился.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- Один из них пассажиров подошел к передней двери автобуса и ударил по ней ногой. При этом дверное стекло было полностью выбито, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - После чего дебошир вместе со своими друзьями поспешил скрыться с места происшествия.

Вычислить хулиганов помогли записи с камер уличного видеонаблюдения. В результате мужчину, повредившего автобус, оштрафовали на 1000 рублей. Свою вину дебошир признал и добровольно согласился возместить ущерб.