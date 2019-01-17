В Екатеринбурге бывшего участкового, который убил жену и поджег квартиру, отправили в психушку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-17T14:56:56+03:00

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Ороджоникидзевский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном лечении в отношении бывшего участкового Ильи Жолобова, который летом прошлого года убил сожительницу и поджег дом.

Все произошло в ночь на 28 августа прошлого года в квартире пятого этажа дома № 6 на улице Кузнечной. Примерно в 03:00 Козлов схватил кухонный нож и 27 раз ударил возлюбленную по голове, шее, туловищу и рукам. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После задержания у экс-силовика диагностировали шизофрению, а свой поступок он объяснил тем, что «слышал голоса». Сегодня в ходе закрытого заседания Жолобову назначили принудительное лечение.