Ведущий «Русского лото» раскрыл главный провал в работе Олега Меньшикова

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-17T13:00:33+03:00

Актер руководит театром почти семь лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер плохо руководит театром и часто бывает «не в форме»

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Бессменный ведущий телевизионного шоу «Русское лото» Михаил Борисов высказал свое мнение об актерах, которые в свое время возглавили московские театры.

Так, Борисов, который и сам тесно связан с театральной средой, похвалил коллегу Нонну Гришаеву, которая успешно руководит Театром юного зрителя в Царицыно Московской области.

- Лично мне нравится Нонна, она удачно возглавила областной ТЮЗ в Царицино, подняла его, - рассказал Михаил Борисов изданию Eg.ru.

Также ведущий «Русского лото» отметил успехи актера Сергея Безрукова на посту художественного руководителя Московского губернского драматического театра, вспомнив кроме этого заслуги великих российских актеров Михаила Ульянова и Олега Табакова, которые также на протяжении многих лет возглавляли культурные учреждения.

Вся критика в этом списке доставалась актеру Олегу Меньшикову, который, по мнению Михаила Борисова, бездарно руководит Театром имени Ермоловой.

Михаил Борисов пооткровенничал о коллегах по цехуФото: Борис КУДРЯВОВ

Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вот Меньшиков на сцене своего Театра имени Ермоловой поставил «Макбета» с собой же в главной роли. Олег три года мучил эту пьесу, искал режиссера, а когда не нашел, решил все сделать сам. Я в этом театре больше десяти лет проработал, а потом ушел. Меньшиков, когда возглавил труппу, почти все спектакли из старого репертуара снял. И вот сейчас уже шесть лет что-то там творит, - говорит телеведущий.

Борисов подчеркнул, что Меньшикову не удалось справиться со своей задачей, в том числе, из-за того, что актер часто бывает «не в форме».

- Как не каждый хороший спортсмен может стать отличным тренером, так и не всякий отличный актер должен обязательно быть хорошим режиссером, - заключил ведущий «Русского лото».

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