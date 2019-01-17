2019-01-17T13:00:33+03:00
Звезды

Ведущий «Русского лото» раскрыл главный провал в работе Олега Меньшикова

Актер плохо руководит театром и часто бывает «не в форме»
Лев Истомин
Поделиться:
Актер руководит театром почти семь летАктер руководит театром почти семь летФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Бессменный ведущий телевизионного шоу «Русское лото» Михаил Борисов высказал свое мнение об актерах, которые в свое время возглавили московские театры.

Так, Борисов, который и сам тесно связан с театральной средой, похвалил коллегу Нонну Гришаеву, которая успешно руководит Театром юного зрителя в Царицыно Московской области.

- Лично мне нравится Нонна, она удачно возглавила областной ТЮЗ в Царицино, подняла его, - рассказал Михаил Борисов изданию Eg.ru.

Также ведущий «Русского лото» отметил успехи актера Сергея Безрукова на посту художественного руководителя Московского губернского драматического театра, вспомнив кроме этого заслуги великих российских актеров Михаила Ульянова и Олега Табакова, которые также на протяжении многих лет возглавляли культурные учреждения.

Вся критика в этом списке доставалась актеру Олегу Меньшикову, который, по мнению Михаила Борисова, бездарно руководит Театром имени Ермоловой.

Михаил Борисов пооткровенничал о коллегах по цеху Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Борисов пооткровенничал о коллегах по цехуФото: Борис КУДРЯВОВ

Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вот Меньшиков на сцене своего Театра имени Ермоловой поставил «Макбета» с собой же в главной роли. Олег три года мучил эту пьесу, искал режиссера, а когда не нашел, решил все сделать сам. Я в этом театре больше десяти лет проработал, а потом ушел. Меньшиков, когда возглавил труппу, почти все спектакли из старого репертуара снял. И вот сейчас уже шесть лет что-то там творит, - говорит телеведущий.

Борисов подчеркнул, что Меньшикову не удалось справиться со своей задачей, в том числе, из-за того, что актер часто бывает «не в форме».

- Как не каждый хороший спортсмен может стать отличным тренером, так и не всякий отличный актер должен обязательно быть хорошим режиссером, - заключил ведущий «Русского лото».

О том, что происходит в культурной среде Екатеринбурга – читайте на нашем сайте «Афиша-КП».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Уралец под видом установщика окон дважды обокрал ветерана войны
Будет суд: уралец послал полицейского, который не дал ему забрать из садика чужого ребенка
Свердловский ветеринарный спецназ «вооружат» на 13 миллионов рублей
Свердловчанка за треснувшую по швам шубу отсудила у продавца ее тройную цену
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов высотки на Сортировке
Челябинец, чтобы погасить кредит на отпуск, устроил в хостеле Екатеринбурга наркосклад
Лишь 19-й: экипаж Сергея Карякина финишировал на предпоследнем этапе «Дакара»
В Екатеринбурге посадили банду мошенников, оформивших 100 кредитов на бомжей и алкоголиков
В Верхней Пышме закрыли автосалон, где не было планов эвакуации
Свердловчанин сжег машину хозяйки магазина из-за отказа дать бутылку водки
В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили женщину
«Ну не может он без подъема зарплаты»: Евгений Куйвашев поддержал Высокинского в увеличении оклада
В Каменске-Уральском «заминировали» сразу два вокзала
Профилактические работы на радио «Комсомольская правда»
«Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге на 15 площадках
Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс
В трамвайном депо Екатеринбурга погиб слесарь
В Екатеринбурге поймали банду, которая крала и грабила платежные терминалы
«Я не шучу»: Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам упаковку с дюжиной яиц
Молодой свердловчанин погиб, столкнувшись с фурой на трассе в Башкортостане