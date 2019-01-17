Уралец под видом установщика окон дважды обокрал ветерана войны

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-17T12:59:33+03:00

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В Екатеринбурге вынесли приговор 28-летнему мужчине, который несколько раз обокрал одного и того же пенсионера.

Алексей Беляев недавно уволился из компании по установке пластиковых окон. Заработка у мужчины не было, а жить на что-то было надо. Тогда подсудимый придумал хитрый план. Все еще имея доступ к клиентской базе, Беляев нашел адрес ветерана, который в прошлом был его заказчиком.

Во время работ оконщик видел, где пожилой мужчина хранит сбережения. Под предлогом диагностики рам подсудимый вновь пришел к пенсионеру и украдкой от него забрал накопления старика.

- Отправив пенсионера на кухню, чтобы проверить вентиляцию, Беляев достал из шкафа кошелек, откуда похитил 10 тысяч рублей. Через месяц ситуация повторилась - на этот раз злоумышленник взял 4 тысячи, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Хищение обнаружила внучка, которая снимала средства с пенсионной карты деда и докладывала в кошелек.

Предприимчивая внучка установила в квартире дедушки видеокамеру, которая и помогла вычислить вора. Оконщик вину признал и вернул пенсионеру его накопления.

Суд назначил Алексею Беляеву 480 часов обязательных работ.