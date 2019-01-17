2019-01-17T13:57:01+03:00
Общество

Хозяин курил в двух метрах: в Екатеринбурге газовики спасли дом, обнаружив в ходе рейда утечку

Специалисты жалуются, что часто жильцы сами провоцируют ЧП
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Специалисты проверяют работу приборов и выдают жильцам памяткиСпециалисты проверяют работу приборов и выдают жильцам памяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние три недели страну потрясли трагедии, вызванные взрывами бытового газа. За несколько часов до Нового года произошло обрушение целого подъезда в доме Магнитогорска, а спустя несколько дней подобная ситуация произошла в подмосковных Шахтах.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

В связи с этим в Екатеринбурге начались газовые рейды. Специалисты проверяют работу приборов и выдают жильцам памятки с правилами, как не допустить взрыва газа и пожаров.

- Люди захламляют пространство вокруг плиты, не содержат оборудование в чистоте, закрывают мебелью и ветошью доступ к газовым шлангам, кранам опуска. Бывало, что ручки плиты не поворачиваются из-за налипшего на них жира. Пришлось нам чистить. Иначе оборудование приходит в негодность, а это чревато последствиями, - поделился мастер службы домовых сетей ПУ-3 Андрей Бельских.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

А в одном из неблагополучных домов в ходе рейда газовики даже сумели предотвратить трагедию. Специалисты обнаружили в газовом котле утечку, когда всего в двух метрах от прибора курил хозяин.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

- Утечка была в кране опуска около газового котла. В жилище единственная комната, в которой кроме взрослых живет еще и ребенок, - рассказывает мастер службы домовых сетей Ирина Саламатова.

Нерадивым хозяевам выписали предписание на замену ряда деталей.

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