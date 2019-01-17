2019-01-17T11:45:27+03:00
Общество

Будет суд: уралец послал полицейского, который не дал ему забрать из садика чужого ребенка

За мат мужчину ждет уголовное наказание
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Горе-помощнику теперь грозит штраф или трудотерапияГоре-помощнику теперь грозит штраф или трудотерапияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде будут судить местного 29-летнего жителя, который обматерил полицейского. Инцидент произошел в одном из детских садов города, куда обвиняемый пришел, чтобы забрать по просьбе знакомых их ребенка.

Но поскольку мужчина не приходится малышу родственником да к тому же сильно пьян, воспитатели ребенка ему не отдали. Возмущенный подсудимый стал буянить, и сотрудники вызвали полицию.

На вызов приехала инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Она потребовала от мужчины покинуть детский сад, но в ответ услышала в свой адрес лишь отборную ругань.

- Не на шутку разошедшийся гражданин, осознавая, что перед ним находится страж порядка в звании капитана полиции, высказался в адрес инспектора ПДН грубой нецензурной бранью в присутствии сотрудников детского сада. После этого дополнительно прибывшими полицейскими дебошир был доставлен в отдел полиции, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Проведенная судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказанные в адрес полицейской нецензурные выражения являются оскорбительными и связаны с её служебными обязанностями.

Горе-помощнику теперь грозит штраф или трудотерапия.

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