Свердловский ветеринарный спецназ «вооружат» на 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-17T10:20:11+03:00

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Свердловские власти «вооружат до зубов» созданный в прошлом году мобильный ветеринарный отряд. Для оснащение айболитов закупят два спецавтомобиля с дезинфекционной установкой для обеззараживания цехов мясокомбинатов, животноводческих ферм и больших открытых пространств.

Также будут приобритены три УАЗа, комплекты зимней и летней спецодежды, мотопомпы, опрыскиватели и термоконтейнеры.

- Задача ветеринарного отряда заключается в немедленном реагировании и проведении неотложных мероприятий при ликвидации очагов заразных и массовых болезней животных, а также предупреждение распространения опасных общих для человека и животных болезней, - сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. - При необходимости отряд оперативно формируется из специалистов подведомственных ветеринарных станций и лабораторий.

В общей сложности на техоснащение ветеринарного спецназа потратят 13,6 миллиона рублей.