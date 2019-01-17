2019-01-17T10:20:11+03:00
Общество

Свердловский ветеринарный спецназ «вооружат» на 13 миллионов рублей

Мобильный отряд айболитов оснастят дополнительными машинами, спецодеждой и опрыскивателями
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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При необходимости отряд формируют из специалистов ветеринарных станцийПри необходимости отряд формируют из специалистов ветеринарных станцийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти «вооружат до зубов» созданный в прошлом году мобильный ветеринарный отряд. Для оснащение айболитов закупят два спецавтомобиля с дезинфекционной установкой для обеззараживания цехов мясокомбинатов, животноводческих ферм и больших открытых пространств.

Также будут приобритены три УАЗа, комплекты зимней и летней спецодежды, мотопомпы, опрыскиватели и термоконтейнеры.

- Задача ветеринарного отряда заключается в немедленном реагировании и проведении неотложных мероприятий при ликвидации очагов заразных и массовых болезней животных, а также предупреждение распространения опасных общих для человека и животных болезней, - сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. - При необходимости отряд оперативно формируется из специалистов подведомственных ветеринарных станций и лабораторий.

В общей сложности на техоснащение ветеринарного спецназа потратят 13,6 миллиона рублей.

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