2019-01-17T09:37:36+03:00
Общество

Свердловчанка за треснувшую по швам шубу отсудила у продавца ее тройную цену

Меховой покупке женщина успела порадоваться только два месяца
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уралочка отсудила за дефектную шубу ее тройную цену. Меховую обновку из норки и соболя Валентина приобрела в нижнетагильском салоне «Ponti». За шикарную одновку женщина отдала 290 тысяч рублей, однако покупка радовала недолго. Через два месяца шуба стала трещать по швам, а потом начала рваться даже там, где швов нет.

Продавец обещал вернуть деньги за некачественный товар через месяц, но так и не сделал этого. Тогда Валентина подала на магазин в суд с просьбой взыскать стоимость шубы, компенсацию морального вреда, судебные расходы, неустойку и штраф.

Суд просьбу удовлетворил, несколько снизив требуемую сумму. Всего же магазин обязали выплатить женщине 884,5 тысячи рублей. Продавец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Он настаивал, что не является собственником шубы, а потому просил пересмотерть дело.

- Судебная коллегия сочла, что доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного решения. Они не содержат сведений, опровергающих выводы суда первой инстанций, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Была изменена сумма госпошлины, ее уменьшили с 12000 до 9300 рублей. В остальной части решение оставлено без изменения.

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