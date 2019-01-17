2019-01-17T09:15:20+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов высотки на Сортировке

Ночью в доме загорелась одна из квартир
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме на Старой Сортировке. Около двух часов ночи вспыхнула одна из квартир в высотке на проспекте Седова.

Клубы дыма мгновенно заполнили коридоры с первого по 16-й этаж. Поскольку люди во время ЧП уже спали, то оказались в угарной ловушке. К счастью, спасатели подоспели вовремя.

- Подразделениями по лестничным маршам эвакуировали 23 человека, из них пятеро детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила два квадратных метра - сгорела входная дверь в квартире на втором этаже.

Огонь был потушен в течении пяти минут. После этого люди смогли вернуться в свои квартиры.

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