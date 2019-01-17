Челябинец, чтобы погасить кредит на отпуск, устроил в хостеле Екатеринбурга наркосклад

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-17T08:44:35+03:00

Теперь мужчину грозит поездка не на море, а в колонию

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В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали наркосбытчика из Челябинска. 28-летний мужчина специальной приехал в столицу Среднего Урала, что делать «закладки». У себя на родине он взял кредит на отпуск - денег, чтобы хорошо отдохнуть, катастрофически не хватало.

Однако и после курорта их не прибавилось, а проценты тем временем нужно было гасить. Тогда-то южноуральца и подкупили объявления о легких деньгах на наркотайниках.

- При проведении личного досмотра в кармане куртки у мужчины обнаружили 12 свертков с порошком. Исследование показало, что содержимое - наркотическое средство «мефедрон», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Еще 27 таких свертков полицейские нашли в хостеле, где остановился задержанный. Пока в комнате не было соседей, мужчина расфасовывал наркотики.

На южноуральца завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», теперь ему грозит от 10 до 20 лет колонии.