Челябинец, чтобы погасить кредит на отпуск, устроил в хостеле Екатеринбурга наркосклад
В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали наркосбытчика из Челябинска. 28-летний мужчина специальной приехал в столицу Среднего Урала, что делать «закладки». У себя на родине он взял кредит на отпуск - денег, чтобы хорошо отдохнуть, катастрофически не хватало.
Однако и после курорта их не прибавилось, а проценты тем временем нужно было гасить. Тогда-то южноуральца и подкупили объявления о легких деньгах на наркотайниках.
- При проведении личного досмотра в кармане куртки у мужчины обнаружили 12 свертков с порошком. Исследование показало, что содержимое - наркотическое средство «мефедрон», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Еще 27 таких свертков полицейские нашли в хостеле, где остановился задержанный. Пока в комнате не было соседей, мужчина расфасовывал наркотики.
На южноуральца завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», теперь ему грозит от 10 до 20 лет колонии.