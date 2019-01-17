2019-01-17T08:44:35+03:00
Происшествия

Челябинец, чтобы погасить кредит на отпуск, устроил в хостеле Екатеринбурга наркосклад

Теперь мужчину грозит поездка не на море, а в колонию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали наркосбытчика из Челябинска. 28-летний мужчина специальной приехал в столицу Среднего Урала, что делать «закладки». У себя на родине он взял кредит на отпуск - денег, чтобы хорошо отдохнуть, катастрофически не хватало.

Однако и после курорта их не прибавилось, а проценты тем временем нужно было гасить. Тогда-то южноуральца и подкупили объявления о легких деньгах на наркотайниках.

- При проведении личного досмотра в кармане куртки у мужчины обнаружили 12 свертков с порошком. Исследование показало, что содержимое - наркотическое средство «мефедрон», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Еще 27 таких свертков полицейские нашли в хостеле, где остановился задержанный. Пока в комнате не было соседей, мужчина расфасовывал наркотики.

На южноуральца завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», теперь ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловчанка за треснувшую по швам шубу отсудила у продавца ее тройную цену
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов высотки на Сортировке
Лишь 19-й: экипаж Сергея Карякина финишировал на предпоследнем этапе «Дакара»
В Екатеринбурге посадили банду мошенников, оформивших 100 кредитов на бомжей и алкоголиков
В Верхней Пышме закрыли автосалон, где не было планов эвакуации
Свердловчанин сжег машину хозяйки магазина из-за отказа дать бутылку водки
В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили женщину
«Ну не может он без подъема зарплаты»: Евгений Куйвашев поддержал Высокинского в увеличении оклада
В Каменске-Уральском «заминировали» сразу два вокзала
Профилактические работы на радио «Комсомольская правда»
«Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге на 15 площадках
Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс
В трамвайном депо Екатеринбурга погиб слесарь
В Екатеринбурге поймали банду, которая крала и грабила платежные терминалы
«Я не шучу»: Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам упаковку с дюжиной яиц
Молодой свердловчанин погиб, столкнувшись с фурой на трассе в Башкортостане