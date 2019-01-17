2019-01-17T08:22:55+03:00
Спорт

Лишь 19-й: экипаж Сергея Карякина финишировал на предпоследнем этапе «Дакара»

Уральских гонщиков продолжают преследовать поломки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Сергея КарякинаФото: Facebook Сергея Карякина
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У экипажа уральского гонщика Сергея Карякина теперь уже точно не осталось никаких шансов на призовое место в ралли «Дакар»-2019. На предпоследнем - девятом этапе - спортсмены финишировали только 19-ми.

Стартовали свердловчане, как говорится, за здравие. После второй контрольной точки экипаж Карякин-Власюк шел вторым, но очередные поломки снова отбросили гонщиков с лидирующих позиций в «хвост». Из-за длительного ремонта отставание от лидера увеличилось с 50 минут до 3 часов.

- Сейчас для меня стали иметь смысл слова «финиш - это уже победа». Так тяжело нам не было никогда. Сразу вспоминается мой первый «Дакар», - делится Сергей Карякин. - Но снова проблемы. «Дакар» продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся. Впереди крайний этап, и нужно все-таки проехать под финишной аркой.

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