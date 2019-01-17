2019-01-17T08:05:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге посадили банду мошенников, оформивших 100 кредитов на бомжей и алкоголиков

Меньше, чем за год, подельники получили таким образом 60 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Подельники получили от 2 лет условного до 6 лет реального заключенияПодельники получили от 2 лет условного до 6 лет реального заключенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор участникам ОПГ, обокравшим банки на 60 миллионов рублей. Шестерых мужчин и одну женщину признали виновными в мошенничестве. Меньше, чем за год, подельники обчистили четыре кредитных учреждения.

Злоумышленники подыскивали бомжей, алкоголиков и малоимущих и убеждали их за вознаграждение взять кредит. При этом своим жертвам осужденные говорили, что займы будут оплачивать самостоятельно, а полученные деньги вложат в развитие бизнеса. После этого соучастники выдавали своим марионеткам «липовые» трудовые книжки и справки 2-НДФЛ.

- Участниками организованной группы также являлись сотрудники служб безопасности банков. Их роль заключалась в консультировании, какие документы необходимо предоставить для получения кредита, в лоббировании заявки подставных лиц при ее рассмотрении, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В целом злоумышленники использовали 103 подставных заемщика.

Организатор преступной группы получил 6 лет лишения свободы. Его подельникам-мужчинам дали от 2 лет 2 месяцев до 3 лет колонии общего режима. Дама отделалась двумя годами условно.

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