В Верхней Пышме закрыли автосалон, где не было планов эвакуации

СЕГОДНЯ 07:36 2019-01-17T07:38:52+03:00

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Верхнепышминский автосалон из-за собственной халатности несет большие убытки. Продажу машин в магазине на улице Петрова приостановили на неопределенный срок. Причиной стал ряд нарушений требований пожарной безопасности.

- В салоне оказались неисправны системы и установки пожарной защиты, не было планов эвакуации людей при пожаре, а также не было доступа к пожарному крану, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

По решению суда приставы опечатали входы автосалона. Деятельность автосалона приостановлена до устранения выявленных нарушений. В случае, если магазин возобновит работу раньше, руководство будет привлечено к уголовной ответственности.