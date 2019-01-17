В Верхней Пышме закрыли автосалон, где не было планов эвакуации
Верхнепышминский автосалон из-за собственной халатности несет большие убытки. Продажу машин в магазине на улице Петрова приостановили на неопределенный срок. Причиной стал ряд нарушений требований пожарной безопасности.
- В салоне оказались неисправны системы и установки пожарной защиты, не было планов эвакуации людей при пожаре, а также не было доступа к пожарному крану, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Фото: УФССП по Свердловской области
По решению суда приставы опечатали входы автосалона. Деятельность автосалона приостановлена до устранения выявленных нарушений. В случае, если магазин возобновит работу раньше, руководство будет привлечено к уголовной ответственности.