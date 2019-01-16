Свердловчанин сжег машину хозяйки магазина из-за отказа дать бутылку водки

СЕГОДНЯ 21:29 2019-01-16T21:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Свердловской области поджег «Газель» из-за отказа дать ему в долг бутылку водки. Машина принадлежала бизнес - леди, владеющей торговой точкой в городе Нижняя Салда.

Рано утром заядлый мужчина пришел в нижнесалдинский магазин спастись от похмелья, но денег у него при себе не оказалось. Тогда уже задолжавший за алкоголь гость решил попросить, как всегда, водку в "кредит". Но продавец отказалась.

Тогда 53-летний мужчина начал кричать на продавца и угрожать ей, но и это не помогло. Затаив злобу, злоумышленник пошел и поджег автомобиль хозяйки павильона. Мужчина намеренно кинул в салон машины окурок, от непотушенной сигареты салон автомобиля вспыхнул. Владелица машины, увидев пожар, вызвала пожарных. Однако спасателя автомобиль спасти не успели.

- Возбуждено уголовное дело по статье поджог. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы , - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.