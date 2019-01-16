В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили женщину

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-16T18:14:12+03:00

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В уральской столице сбили пешехода. Авария случилась сегодня вечером на улице Бориса Ельцина. Водитель автомобиля «MAZDA 6» буквально снес 43-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по «зебре», не регулируемой светофорами.

- С диагнозом сотрясение головного мозга пострадавшую доставили в травматологическую больницу № 36, - рассказали «Комсомолке» в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.