«Ну не может он без подъема зарплаты»: Евгений Куйвашев поддержал Высокинского в увеличении оклада

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-16T15:44:54+03:00

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Губернатор Свердловской области озвучил свое мнение насчет желания мэра Екатеринбурга поднять себе зарплату. Во время большой пресс-конференции Евгений Куйвашев четко дал понять, что поддерживает Александра Высокинского.

- Я его поддерживаю. Потому что нужно решать вопросы по уровню зарплат специалистов. Но мэр не может без повышения своих доходов поднять их специалистам. Он готов себе ее не поднимать, но закон требует обратного, - сказал Евгений Куйвашев. - Кто пойдет работать за 15-20 тысяч рублей? У людей ведь семьи, дети.

В завершении глава региона пообещал, что намерен повысить зарплату всем бюджетникам. Правда, как это сделать, пока не ясно.