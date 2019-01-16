В Каменске-Уральском «заминировали» сразу два вокзала

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-16T15:30:27+03:00

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В Каменске-Уральском после сообщения о минировании пришлось эвакуировать железнодорожный и автовокзал. Как рассказал «КП» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревога оказалось ложной.

- Поводом для визита представителей МВД и наших коллег из других вспомогательных служб и ведомств сразу на два вокзала послужило тревожное сообщение, поступившее в 15:27 в дежурную часть областного полицейского главка из единой диспетчерской службы о том, что неизвестный рассказал о сведениях, которые подлежат обязательной проверке, - пояснил полковник Горелых. - В сообщении не было указано, о каком вокзале идет речь, поэтому проверке подверглись оба транспортных узла. Сотрудники полиции предприняли комплекс необходимых мер реагирования, создали зону безопасности, организовали проверочные мероприятия, в результате которых стало понятно, что никакой реальной угрозы не имелось.

В течение 40 минут силовики нашли «шутника», пьяный ранее судимый мужчина ехал в автобусе № 16 после чего был задержан сотрудниками уголовного розыска и УФСБ.