«Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге на 15 площадках
Екатеринбург готовится к участию в самой массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019». Забег в уральской столице пройдет 9 февраля на 15 площадках. В каждом районе города подготовят от одной до трех трасс.
Традиционно в лыжне примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. На всех площадках будут доступны несколько дистанций - так что преодолеть их смогут и дети, и взрослые, и пенсионеры.
- Жители города смогут выбрать удобную для каждого площадку для участия в лыжном празднике. Традиционно на всех площадках старт будет дан в 12.00, сразу после торжественной церемонии открытия, - уточнили в мэрии. - Кроме того, для всех участников массовой лыжной гонки в Екатеринбурге 9 февраля предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.
Главная площадка «Лыжни России» на Среднем Урале впервые за последние несколько лет пройдет не в Екатеринбурге. На этот раз всероссийская массовая гонка состоится на нижнетагильском полигоне «Старатель».