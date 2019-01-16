Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-16T14:09:55+03:00

Пока же попасть в Магадан можно с пересадкой, заплатив за перелет более 30 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Средний Урал будет развивать сотрудничество с Магаданской областью. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Так, между регионами появится прямое авиасообщение. Стоимость перелета из Екатеринбурга на Колыму и обратно составит 17 тысяч рублей.

- Авиарейс будет точно, он будет летать два раза в неделю, - заверил глава региона. - Вы помните: делегация наша ездила в Магаданскую область для изучения направления сотрудничества. Тогда мне сказали, что к нам было поставлено всего 500 килограммов рыбы. А после поездки поступило уже 500 тонн вкусной рыбы. У нас с Магаданом будет немало совместных проектов.

Пока же попасть в Магадан можно с пересадкой, заплатив за перелет более 30 тысяч рублей.