2019-01-16T14:09:55+03:00
Общество

Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс

Самолеты будут летать два раза в неделю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пока же попасть в Магадан можно с пересадкой, заплатив за перелет более 30 тысяч рублейПока же попасть в Магадан можно с пересадкой, заплатив за перелет более 30 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Средний Урал будет развивать сотрудничество с Магаданской областью. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Так, между регионами появится прямое авиасообщение. Стоимость перелета из Екатеринбурга на Колыму и обратно составит 17 тысяч рублей.

- Авиарейс будет точно, он будет летать два раза в неделю, - заверил глава региона. - Вы помните: делегация наша ездила в Магаданскую область для изучения направления сотрудничества. Тогда мне сказали, что к нам было поставлено всего 500 килограммов рыбы. А после поездки поступило уже 500 тонн вкусной рыбы. У нас с Магаданом будет немало совместных проектов.

Пока же попасть в Магадан можно с пересадкой, заплатив за перелет более 30 тысяч рублей.

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