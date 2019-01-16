2019-01-16T15:13:46+03:00
Происшествия

В трамвайном депо Екатеринбурга погиб слесарь

Сначала в убийстве подозревали его коллегу
Олег Галимов
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ЧП произошло в ночь на 27 января. Фото: соцсетиЧП произошло в ночь на 27 января. Фото: соцсети
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В канун Нового года в западном трамвайном депо Екатеринбурга произошел трагический случай, причины которого до конца не ясны. В ночь на 27 декабря бригада слесарей по ремонту составов как обычно приступила к работе, но для 35-летнего Антона Старкова эта смена стала последней.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Услышав грохот, коллеги прибежали к смотровой яме, где и лежало тело рабочего. Прибывшим на место ЧП врачам оставалось только констатировать время смерти мужчины. После допроса других слесарей следователи пришли к выводу, что Антон скончался в результате несчастного случая. Скорее всего он не заметил обрыва и упал в яму.

- Проверка проводится следственным отделом СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Признаков криминала не усматривается, - рассказал «КП» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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