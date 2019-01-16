Молодой свердловчанин погиб, столкнувшись с фурой на трассе в Башкортостане

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-16T11:43:36+03:00

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Сотрудники ГИБДД Башкортостана выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб молодой свердловчанин. Трагедия произошла на трассе Самара-Уфа-Челябинск в первом часу ночи.

Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана

«Toyota RAV4», за рулем которой и находился 28-летний уралец столкнулась с большегрузом «Volvo». У фуру лишь слегка оказался помят перед кабины и разбита одна фара, а вот кроссовер превратился в груду металлолома.

Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан. - Его пассажир, 31-летний мужчина, сидевший на переднем сиденье, с многочисленными травмами доставлен в больницу.

По данному факту начато разбирательство.