Молодой свердловчанин погиб, столкнувшись с фурой на трассе в Башкортостане
Сотрудники ГИБДД Башкортостана выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб молодой свердловчанин. Трагедия произошла на трассе Самара-Уфа-Челябинск в первом часу ночи.
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана
«Toyota RAV4», за рулем которой и находился 28-летний уралец столкнулась с большегрузом «Volvo». У фуру лишь слегка оказался помят перед кабины и разбита одна фара, а вот кроссовер превратился в груду металлолома.
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан. - Его пассажир, 31-летний мужчина, сидевший на переднем сиденье, с многочисленными травмами доставлен в больницу.
По данному факту начато разбирательство.