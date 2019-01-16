2019-01-16T11:34:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге приостановил работу кинотеатр «Колизей»

Ремонт в старинном здании продолжится до 31 января
Олег Галимов
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге временно закрылся кинотеатр «Колизей». Согласно информации на официальном сайте, до конца января в здании будет проводится ремонт.

- С 15 января кинотеатр «Колизей» приостанавливает деятельность из-за ремонтных работ. Предполагаемый срок открытия кинотеатра - 31 января 2019 года, — сказано на сайте.

Стоит отметить, что недавно пост директора кинотеатра покинул Сергей Федяков. До этого на обновление кинотеатра уже тратили 2,5 миллиона рублей, после которого в здании воссоздали богемный стиль эпохи ХХ века.

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