2019-01-16T12:19:31+03:00
Общество

В «Кольцово» турецкий бизнесмен пытался нелегально провезти 32 килограмма подарков русским коллегам

В качестве презента мужчина купил одежду немецкого бренда
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту «Кольцово» задержали пассажира из Турции, пытавшего незаконно провезти 32,5 килограмма одежды немецкого бренда. Прибывший из Стамбула мужчина, уверенно прошагал к «зеленому коридору», означавшему, что ему нечего декларировать. Однако таможенники в этом усомнились, учитывая, что иностранный пассажир нес огромную картонную коробку.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

При осмотре оказалось, что она набита одеждой и сувенирами. В багаже лежали 73 фирменных бейсболки, 10 футболок, 39 зажигалок, столько же черных сумок, 50 шнурков для бейджей, каталоги и ежедневники. Все было одной и той же немецкой фирмы.

- Мужчина объяснил, что прилетел в командировку, а вещи везет в подарок сотрудникам фирмы, с которой работает. Однако такое количество вещей одного бренда дало основание полагать, что это скорее коммерческая партия, а не вещи для личного пользования, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Позже выяснилось, что задержанный пассажир действительно находится в командировке, однако багаж все равно пришлось изъять. За отсутствие декларации иностранного гостя ждет штраф в размере половины стоимости товара.

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