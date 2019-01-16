В Екатеринбурге из-за замыкания проводки эвакуировали студентов химколледжа
В Екатеринбурге сегодня резко прервались лекции в химико-технологическом колледже на улице Титова. Около 11:15 в здании сработала пожарная сигнализация, и сотрудники начали экстренно эвакуировать студентов.
К колледжу отправили сразу 16 пожарных машин и 50 спасателей. Однако прибывшие первые расчеты после оценки обстановки дали подкреплению отбой.
- Установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения в столовой, расположенной на первом этаже, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Из здания были эвакуированы 30 человек. Пострадавших нет.
После обследования и проветривания помещений студенты и преподаватели вернулись в здание.