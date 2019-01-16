В Екатеринбурге за 450 тысяч благоустроят сквер за КОСКом «Россия»
Администрация Кировского района Екатеринбурга ищет подрядчика, который разработает эскиз и документы на благоустройство сквера «Первых строителей МЖК» за КОСК «Россия». На работы готовы выделить 450 тысяч рублей.
За эти деньги компания, выигравшая тендер, должна предоставить минимум два решения планировки - в летнем и зимнем варианте.
- В сквере необходимо отремонтировать пешеходные дорожки и все сооружения, привести в порядок освещение и архитектурную подсветку, установить лавочки, урны и клумбы, а также организовать детскую площадку, зоны для тихого отдыха и интеллектуальных игр - шахмат, шашек, - говорится в техзадании.
Кроме того, в сквере появится крытая спортплощадка с тренажерами и место для тренировок по ворк-ауту. Также подрядчику предстоит придумать цветочное оформление из многолетних растений и вырубить старые и больные деревья и кустарники.
Все работы должны быть выполнены в течение 70 дней с момента подписания контракта.