2019-01-16T09:08:26+03:00
Спорт

«Что-то идет не так»: после восьмого этапа «Дакара» Сергей Карякин опустился на 10 место

Экипаж даже не смог стартовать с первого раза
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Сергея КарякинаФото: Facebook Сергея Карякина
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Экипаж Сергея Карякина на ралли «Дакар» продолжают преследовать многочисленные поломки. На восьмом этапе гонки их произошло сразу четыре.

Фото: Facebook Сергея Карякина

Фото: Facebook Сергея Карякина

Сначала спортсмены долго не могли стартовать. Пропала масса, и багги отказывалась запускаться. Как только гонщики смогли разобраться с электрикой и наконец начать маршрут, пришлось срочно менять привод. На этом экипаж потерял еще 30 драгоценных минут.

Фото: Facebook Сергея Карякина

Фото: Facebook Сергея Карякина

- После ещё раз взорвался ремень вариатора. Также со старта нас преследовала проблема - была очень бедная смесь и перегревался двигатель. К сожалению решить это так и не удалось. Если в начале спецучастка мы перезапускали двигатель каждые 10 километров, то к концу это приходилось делать каждый километр. Особенно это чувствовалось в дюнах, когда пытаешься заехать, а мотор теряет мощность. Был плохой день, что-то идет не так, - рассказал Сергей Карякин.

Фото: Facebook Сергея Карякина

Фото: Facebook Сергея Карякина

После прохождения восьмого этапа свердловчане опускаются в общем зачете с девятого на десятое место. От лидера экипаж отстает почти на час.

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