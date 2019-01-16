«Кольцово» открыл прямые рейсы в Горно-Алтайск

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-16T08:48:48+03:00

Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам

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В аэропорту Екатеринбурга откряли новый прямой рейс. Теперь из уральской столицы без пересадок можно будет улететь в Горно-Алтайск. Перезку пассажиров по понедельникам и пятницам будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».

Вылетать из Екатеринбурга борты будут в 17:50, из Горно-Алтайска на Урал - в 23:00. Время в пути составит 2.5 часа.

- Аэропорт Горно-Алтайска - это самый близкий авиаузел к знаменитому курорту Белокуриха, красотам горных озер Катунского хребта и Уймонской долине, горе Белухе и другим достопримечательностям, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».

На маршруте будут работать самолеты Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 человек.