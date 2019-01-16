В Серове замдиректора интерната для инвалидов посадили за взятку от поставщика продуктов
В Серове осудили замдиректора дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сергея Ахметзянова признали виновным в получении взятки и мошенничестве.
Мужчина лично определял контрагентов, с которыми учреждение заключало договоры о сотрудничестве. Именно на этом Ахметзянов и решил нажиться. Он поставил условие поставщику продуктов питания - за подписание контракта бизнесмен должен отдать пять процентов от ежеквартальной стоимости товаров, поступивших в интернат.
- С января 2011 до апреля 2012 года Ахметзянов незаконно получил от бизнесмена 379,9 тысяч рублей. Параллельно с денежными махинациями подсудимый, введя в заблуждение директора интерната, фиктивно устроил подсобным рабочим знакомого. Оформленную зарплатную банковскую карту якобы новый сотрудник передал вместе с пин-кодом Ахмедтзянову. На этом подсудимый «заработал» еще 143,5 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд приговорил Сергея Ахметзянова к четырем годам колонии строгого режима, лишил права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госчреждениях на два года и оштрафовал на 3,8 миллиона рублей.
В счет штрафа у мужчины арестовали нежилое помещение, земельный участок и квартиру.