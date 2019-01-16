2019-01-16T08:25:08+03:00
Общество

В Серове замдиректора интерната для инвалидов посадили за взятку от поставщика продуктов

За решеткой мужчина проведет четыре года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кроме заключения мужчине назначили штраф в 10-кратном размере полученной взяткиКроме заключения мужчине назначили штраф в 10-кратном размере полученной взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове осудили замдиректора дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сергея Ахметзянова признали виновным в получении взятки и мошенничестве.

Мужчина лично определял контрагентов, с которыми учреждение заключало договоры о сотрудничестве. Именно на этом Ахметзянов и решил нажиться. Он поставил условие поставщику продуктов питания - за подписание контракта бизнесмен должен отдать пять процентов от ежеквартальной стоимости товаров, поступивших в интернат.

- С января 2011 до апреля 2012 года Ахметзянов незаконно получил от бизнесмена 379,9 тысяч рублей. Параллельно с денежными махинациями подсудимый, введя в заблуждение директора интерната, фиктивно устроил подсобным рабочим знакомого. Оформленную зарплатную банковскую карту якобы новый сотрудник передал вместе с пин-кодом Ахмедтзянову. На этом подсудимый «заработал» еще 143,5 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил Сергея Ахметзянова к четырем годам колонии строгого режима, лишил права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госчреждениях на два года и оштрафовал на 3,8 миллиона рублей.

В счет штрафа у мужчины арестовали нежилое помещение, земельный участок и квартиру.

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