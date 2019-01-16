2019-01-16T08:29:05+03:00
Происшествия

В Сухом Логу из-за сломанного водонагревателя двое детей отравились угарным газом

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Последний раз газовое оборудование проверялось в квартире год назадПоследний раз газовое оборудование проверялось в квартире год назадФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Сухом Логу двое малышей оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Медики госпитализировали детей в состоянии средней тяжести. Спустя пару дней под наблюдением врачей маленьких пациентов выписали домой - их жизни больше ничего не угрожает.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняет прокуратура. Предварительная причина случившегося -утечка угарного газа и неисправность газового водонагревателя. При этом выявлено отсутствие тяги в дымоходе - канал дымоудаления забит из-за частичного обрушения.

- Также причиной могло послужить нарушение жильцами требований к установке газовой колонки, которая в нарушение правил смонтирована в ванной комнате, не имеющей окна для проветривания и не обеспечена необходимым вентиляционным каналом, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По закону управляющая компания должна трижды в год проверять домовые дымоходы и вентиляционные каналы. Однако квартира, в которой произошел несчастный случай, обследовалась последний раз в марте прошлого года. Во время проверки жилье пустовало, и специалисты не смогли попасть внутрь.

- В ходе прокурорской проверки будет установлено, надлежащим ли образом соответствующими уполномоченными органами и организациями проводилось обследование дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотр газового оборудования, - добавили в надзорном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Я не шучу»: Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам упаковку с дюжиной яиц
Молодой свердловчанин погиб, столкнувшись с фурой на трассе в Башкортостане
В Екатеринбурге приостановил работу кинотеатр «Колизей»
В «Кольцово» турецкий бизнесмен пытался нелегально провезти 32 килограмма подарков русским коллегам
В Екатеринбурге из-за замыкания проводки эвакуировали студентов химколледжа
Суд выпустил из-под домашнего ареста начальника МВД Первоуральска
В Екатеринбурге за 450 тысяч благоустроят сквер за КОСКом «Россия»
«Что-то идет не так»: после восьмого этапа «Дакара» Сергей Карякин опустился на 10 место
«Кольцово» открыл прямые рейсы в Горно-Алтайск
В Серове замдиректора интерната для инвалидов посадили за взятку от поставщика продуктов
Тушили семь пожарных расчетов: в Екатеринбурге загорелся склад деревянных дверей
На Урале суд обязал «Натали Турс» вернуть четверть миллиона клиентам
Екатеринбургский Месси уходит из ФК «Урал»
На Урале нашли счастливца, который выиграл 500 миллионов в новогоднюю лотерею
Мэрия Екатеринбурга создает медиахолдинг
От рук преступников в 2018 году погибло 754 уральца
В Североуральске сын ранил в живот пенсионера-отца
В Березовском судимый беларус пытался убить земляка-полицейского
В Екатеринбурге составили карту мусорных баков, где можно вкусно поесть
«Остановка запрещена»: в Екатеринбурге появятся еще 24 улицы, где будет нельзя парковаться
Уралец за дефектный гарнитур отсудил у продавца 1,5 миллиона рублей