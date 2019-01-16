В Сухом Логу из-за сломанного водонагревателя двое детей отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-16T08:29:05+03:00

Последний раз газовое оборудование проверялось в квартире год назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Сухом Логу двое малышей оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Медики госпитализировали детей в состоянии средней тяжести. Спустя пару дней под наблюдением врачей маленьких пациентов выписали домой - их жизни больше ничего не угрожает.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняет прокуратура. Предварительная причина случившегося -утечка угарного газа и неисправность газового водонагревателя. При этом выявлено отсутствие тяги в дымоходе - канал дымоудаления забит из-за частичного обрушения.

- Также причиной могло послужить нарушение жильцами требований к установке газовой колонки, которая в нарушение правил смонтирована в ванной комнате, не имеющей окна для проветривания и не обеспечена необходимым вентиляционным каналом, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По закону управляющая компания должна трижды в год проверять домовые дымоходы и вентиляционные каналы. Однако квартира, в которой произошел несчастный случай, обследовалась последний раз в марте прошлого года. Во время проверки жилье пустовало, и специалисты не смогли попасть внутрь.

- В ходе прокурорской проверки будет установлено, надлежащим ли образом соответствующими уполномоченными органами и организациями проводилось обследование дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотр газового оборудования, - добавили в надзорном ведомстве.