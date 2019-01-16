2019-01-16T08:09:45+03:00
Происшествия

Тушили семь пожарных расчетов: в Екатеринбурге загорелся склад деревянных дверей

В момент ЧП в здании находились работники ночной смены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге минувшей ночью горел склад готовой продукции на улице Альпинистов, 77е. Пожарных вызвал сторож соседнего склада. Мужчина увидел дым и сразу же позвонил огнеборцам и рабочим, которые в момент ЧП были в здании.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

К месту ЧП выехали семь пожарных расчетов. К их приезду люди уже покинули горящий склад, и спасателям оставалось найти очаг возгорания и потушить его. С этим возникли проблемы. У здания оказалась сложная планировка, плюс его полностью заволокло дымом.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- По прибытию было установлено, что в здании сильное задымление. В ходе разведки выяснили, что горит склад с готовой продукцией, - сообщил Александр Дудник, начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга. - Из склада были эвакуированы три машины. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

При проливке и разборе сгоревших конструкций оказалось, что в ночи пылали деревянные двери. Часть продукции буквально превратилась в пепел.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

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