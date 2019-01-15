На Урале суд обязал «Натали Турс» вернуть четверть миллиона клиентам

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-15T18:37:48+03:00

Туристы надеялись отдохнуть на море, но вместо этого провели время в суде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жительница Первоуральска прошлым летом решил порадовать семью, купив пять путевок в Испанию на начало сентября.

Вместе с сестрой женщина обратилась к турагенту, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант. В итоге жительница уральского города приобрела путевки у туроператора «Панорама Тур», который работал под брендом «Натали Турс». Именно эта контора несет ответственность за качество оказания услуг. Женщина заплатила 273 тысячи рублей.

А сразу после этого, в июле 2018 года, начался крах туристической империи «Натали Турс».

- На сайте компании была размещена информация о том, что все оплаченные и забронированные туры с 4 июля по 30 сентября аннулированы, то есть туроператор в одностороннем порядке отказался от исполнения договоров. В связи с этим у потребителей возникли убытки, - рассказали в областном Роспотребнадзоре, куда обратились несостоявшиеся путешественники из Первоуральска.

Турагент тем же летом вернул туристам оплату своих агентских услуг. Страховая компания также вернула 12 800 рублей. А туроператор претензии проигнорировал требование вернуть заплаченные за путевки деньги. В итоге обманутые клиенты обратились в надзорное ведомство с просьбой помочь в суде.

- Специалистами Управления Роспотребнадзора было подано исковое заявление в суд о взыскании с туроператора ООО «Панорама тур» стоимости тура, убытков, неустойки, компенсации морального вреда, - говорят в пресс-службе ведомства.

В итоге городской суд Первоуральска обязал компанию выплатить 248 340 рублей. В эту сумму вошли деньги за пять путевок, штраф и компенсация морального вреда.